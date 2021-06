I Comuni di Tempio e Pesaro fanno squadra per sostenere la musica

La collaborazione tra Tempio e Pesaro.

È stata siglata lo scorso 14 giugno dal sindaco di Tempio Gianni Addis e dal vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini la lettera di intenti che all’insegna della “music economy”, dà il via ad una innovativa collaborazione tra queste due città della musica – Pesaro e Tempio Pausania – volta a valorizzare progettualità integrate che riguardino non solo la sfera musicale e culturale, ma anche quella turistica.

La proposta, nata dal sindaco di Tempio Pausania e positivamente accolta dal primo cittadino di Pesaro, nasce in primis dal riconoscimento delle “affinità elettive” e del ruolo centrale che la musica riveste in entrambe le città. “Questo gradito incontro con i rappresentanti della città di Pesaro è un momento molto importante per la nostra amministrazione – ha dichiarato il sindaco di Tempio Gianni Addis – ed è il primo passo verso la formalizzazione di una collaborazione, nata già da alcuni mesi, che ha come filo conduttore la musica, intesa come linguaggio universalmente riconosciuto ed apprezzato, e la sperimentazione di forme di valorizzazione integrata negli ambiti della cultura e del turismo”.

Proprio sulla musica si fonda, infatti, il documento preliminare che è stato firmato tra le due città e che a breve diventerà un vero protocollo d’intesa che regolamenterà le attività di rete che le due amministrazioni intendono porre in essere. Obiettivo di tale protocollo è, infatti, quello di creare una duratura collaborazione culturale tra le due città. Il sistema di rete proposto si configura come un sistema proficuo e virtuoso, atto a concertare progettualità integrate che riguardino non solo la sfera musicale e culturale, ma anche quella turistica.

Anche il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini, ha voluto sottolineare quanto sia stata importante la partecipazione di artisti, musicisti e in particolare dell’Accademia De Muro, già nella fase preliminare del progetto.

