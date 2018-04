A Tempio rimarrà aperto l’ufficio protocollo.

Rimarranno chiusi nella giornata di lunedì 30 aprile, gli uffici del Comune di Tempio Pausania. Il provvedimento di chiusura degli uffici in una giornata compresa tra due festività è stato programmato per ragioni di risparmio di risorse in considerazione anche della ridotta affluenza di utenti che caratterizza queste giornate.

È escluso dal provvedimento l’ufficio protocollo, in vista della scadenza di un importante bando di concorso.

Ad Arzachena, invece, la serrata sarà completa. A Porto San Paolo chiuderà l’ufficio anagrafe e protocollo della delegazione comunale, mentre saranno aperti quelli della sede di Loiri a cui ci si potrà rivolgere per le urgenze.

(Visited 49 times, 49 visits today)