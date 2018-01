I migliori vini della Sardegna secondo la guida Bibenda 2018

Premiati anche due oleifici con le “5 gocce”.

Fis Sardegna (Fondazione italiana sommelier) ha organizzato per il 20 gennaio l’ormai immancabile appuntamento dedicato ai migliori vini, oli e ristoranti. Il riconoscimento per le migliori eccellenze sono i “5 grappoli“, che vengono assegnati ai vini più meritevoli. Anche in questa edizione gli esperti Sommelier della Fondazione hanno individuato e premiato le eccellenze Sarde che riportiamo di seguito:

Barrua 2014 – Agripunica

Cannonau di Sardegna Josto Miglior Riserva 2014 – Antichi Poderi Jerzu

Is Solinas 2014 – Argiolas

Turriga 2013 – Argiolas

Nuracada 2015 – Audarya

Carignano del Sulcis Superiore Terre Brune 2013 – Cantina Santadi

Vernaccia di Oristano Antico Gregori S.A. – Contini

Dettori Bianco Romangia 2016 – Dettori

Tenores Romangia 2013 – Dettori

Vernaccia di Oristano 2002 – Fratelli Serra

Cannonau di Sardegna Classico Dule 2014 – Giuseppe Gabbas

Perda Pintà Sulle Bucce 2013 – Giuseppe Sedilesu

Alghero Rosso Marchese di Villamarina 2013 – Sella & Mosca

L’evento si terrà sabato 20 gennaio al Caesar’s Hotel di Cagliari alle ore 18:30.