Il tragico incidente a La Maddalena.

Sarebbe caduto dalla scala, su cui era salito per fare dei lavori nel suo magazzino. Un volo a quanto pare fatale per Vincenzo Fancello, 56 anni, di La Maddalena. A trovarlo, oggi pomeriggio, un parente, che si era preoccupato per non averlo visto la sera di Pasqua. La tragedia potrebbe essere avvenuta, infatti, proprio nel pomeriggio di ieri.

I carabinieri, giunti sul posto, dopo che è stato dato l’allarme, hanno trovato il corpo dell’uomo riverso per terra. La scala era appoggiata ancora lì accanto e le ferite riportate sulla nuca sono compatibili con la caduta dall’alto. Fancello potrebbe essere morto sul colpo a causa del grave trauma cranico. Secondo quanto è stato ricostruito, l’uomo stava effettuando alcuni piccoli lavori nel suo magazzino, che si trova vicino al centro di La Maddalena. Fancello e la sua famiglia sono molto conosciuti sull’isola.

