Emergenza sangue in città. L’Avis Olbia guidata da Alberto Ferrigno sollecita tutti i cittadini a donare il sangue. L’Avis si rivolge alla generosità dei cittadini per fare fronte alla grave carenza di sangue che stiamo vivendo a Olbia.

Si ricorda che per poter donare il sangue bisogna: trovarsi in buona salute e non assumere farmaci controindicati, che siano trascorsi almeno 90 giorni per gli uomini e 180 giorni per le donne in età fertile se hanno già donato il sangue, essere maggiorenni, esibire un valido documento di riconoscimento con foto e la tessera sanitaria. Si può donare al centro trasfusionale presso l’ospedale Giovanni Paolo II dal lunedì al sabato (festivi esclusi) dalle 8 alle 12:30.