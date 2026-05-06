Nuova vita per l’Aquadream, il rilancio parte da una famiglia di Arzachena

6 Maggio 2026

di Marcello Zasso

L’Aquadream passa di mano, nuova proprietà per il parco acquatico di Baja Sardinia

La famiglia Carletti di Arzachena ha acquisito il parco Aquadream di Baja Sardinia, il restyling è già in corso. Fu l’imprenditore Remo Galante ad avere l’intuizione nel 1987 di apire uno spazio per i giochi d’acqua a pochi metri dal mare della Gallura. Nel tempo la struttura è diventata un forte polo d’attrazione, ma negli anni è cambiato il turismo nel Nordest dell’Isola e la famiglia Carletti ha deciso di prenderlo in mano e dare un cambio di marcia.

“Un forte legame con la Gallura”

“Aquadream cambia proprietà e apre una nuova fase della sua storia – spiegano i nuovi padroni di casa -. Dopo una lunga trattativa, la famiglia Carletti – imprenditori di Arzachena già attivi sul territorio con diverse realtà, tra cui Tesagel Srl, azienda leader nel settore impiantistico – ha acquisito il 100% delle quote della società proprietaria del parco acquatico simbolo della Costa Smeralda. Per la famiglia Carletti, questa acquisizione rappresenta anche una scelta di crescita e diversificazione imprenditoriale, con la volontà di investire in un settore strategico per il territorio come quello turistico e dell’intrattenimento familiare, mantenendo sempre un forte legame con la Gallura e con le realtà che ne rappresentano la storia. Un passaggio importante, che non nasce con l’intenzione di cancellare il passato, ma di valorizzarlo. La direzione intrapresa è chiara: continuità, rispetto e riqualificazione di una realtà che da quasi quarant’anni accompagna estati, ricordi e generazioni intere”

Nel parco acquatico di Baja Sardinia i segni del tempo erano evidenti e in tanti ci avevano messo gli occhi sopra. Ma stavolta non si tratta di un fondo straniero e un imprenditore della Penisola, la nuova proprietà è di casa. “Siamo orgogliosi, da abitanti di Arzachena, di poter dare alla nostra terra un’opportunità di svago – spiega Jacopo Carletti, alla guida del gruppo di famiglia -. Perché Aquadream non è soltanto un parco acquatico. È un patrimonio del territorio, fatto di ricordi, tradizione e identità”.

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