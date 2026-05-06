L’Aquadream passa di mano, nuova proprietà per il parco acquatico di Baja Sardinia

La famiglia Carletti di Arzachena ha acquisito il parco Aquadream di Baja Sardinia, il restyling è già in corso. Fu l’imprenditore Remo Galante ad avere l’intuizione nel 1987 di apire uno spazio per i giochi d’acqua a pochi metri dal mare della Gallura. Nel tempo la struttura è diventata un forte polo d’attrazione, ma negli anni è cambiato il turismo nel Nordest dell’Isola e la famiglia Carletti ha deciso di prenderlo in mano e dare un cambio di marcia.

“Un forte legame con la Gallura”

“Aquadream cambia proprietà e apre una nuova fase della sua storia – spiegano i nuovi padroni di casa -. Dopo una lunga trattativa, la famiglia Carletti – imprenditori di Arzachena già attivi sul territorio con diverse realtà, tra cui Tesagel Srl, azienda leader nel settore impiantistico – ha acquisito il 100% delle quote della società proprietaria del parco acquatico simbolo della Costa Smeralda. Per la famiglia Carletti, questa acquisizione rappresenta anche una scelta di crescita e diversificazione imprenditoriale, con la volontà di investire in un settore strategico per il territorio come quello turistico e dell’intrattenimento familiare, mantenendo sempre un forte legame con la Gallura e con le realtà che ne rappresentano la storia. Un passaggio importante, che non nasce con l’intenzione di cancellare il passato, ma di valorizzarlo. La direzione intrapresa è chiara: continuità, rispetto e riqualificazione di una realtà che da quasi quarant’anni accompagna estati, ricordi e generazioni intere”

Nel parco acquatico di Baja Sardinia i segni del tempo erano evidenti e in tanti ci avevano messo gli occhi sopra. Ma stavolta non si tratta di un fondo straniero e un imprenditore della Penisola, la nuova proprietà è di casa. “Siamo orgogliosi, da abitanti di Arzachena, di poter dare alla nostra terra un’opportunità di svago – spiega Jacopo Carletti, alla guida del gruppo di famiglia -. Perché Aquadream non è soltanto un parco acquatico. È un patrimonio del territorio, fatto di ricordi, tradizione e identità”.

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