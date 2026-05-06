Un mese senza Fofò, il ricordo del ristoratore della Costa Smeralda

Alfonso Gallo, conosciuto come Fofò, sarà ricordato con una messa.

Baja Sardinia ricorda Alfonso Gallo, l’indimenticato imprenditore noto affettuosamente come “Fofò”, a un mese dalla sua dolorosa scomparsa. La comunità gallurese si stringe ancora una volta attorno alla memoria di un uomo che ha saputo trasformare il concetto di ospitalità in una vera e propria missione di vita, lasciando un vuoto profondo nel cuore della costa nord-orientale della Sardegna.

Il ristoratore scomparso.

Il tempo trascorso non ha scalfito il segno lasciato da Gallo nel tessuto sociale di Porto Cervo e Cannigione. La sua carriera, iniziata con entusiasmo giovanile dopo l’arrivo da Torre Annunziata, rappresenta un esempio di dedizione e lungimiranza imprenditoriale. Dalle prime esperienze lavorative fino alla gestione di storici locali, Fofò ha sempre interpretato il ruolo di professionista della ristorazione con un calore umano raro, diventando un punto di riferimento non solo per i residenti ma anche per i numerosi turisti che frequentano la zona ogni anno.

L’impegno di Alfonso Gallo verso il territorio si manifestava costantemente attraverso la sua volontà di prolungare la stagione turistica. Molti ricordano la sua abitudine di aprire le porte delle proprie attività già nei primi giorni di primavera, garantendo un presidio di accoglienza costante nel borgo di Baja Sardinia. Questo spirito di servizio, unito a una costante attenzione per la qualità e per il rapporto diretto con il pubblico, ha reso la sua ultima attività, “Pizza e Sfizi da Fofò“, un luogo di ritrovo amato e rispettato.

La Messa.

Oltre al successo professionale, Alfonso ha lasciato un’eredità importante nel campo del sociale e dello sport, avendo promosso con passione i valori del rugby tra i giovani locali. La sua figura rimane legata indissolubilmente all’immagine di una Gallura operosa, sorridente e generosa. In questo momento di raccoglimento e preghiera, la moglie Tonia, il figlio Fabrizio e i familiari tutti esprimono profonda gratitudine per le innumerevoli manifestazioni d’affetto ricevute. La Santa Messa in suffragio per il trigesimo avrà luogo domenica 10 maggio, alle ore 11:00, presso la Chiesa Stella Maris di Porto Cervo.

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