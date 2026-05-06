Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per il 7 maggio

Le previsioni meteo per il 7 maggio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per domani, giovedì 7 maggio, a Olbia e in Gallura è attesa una giornata nel complesso stabile ma con una leggera variabilità, il cielo sarà poco nuvoloso al mattino con nubi sparse e ampie schiarite, mentre nel corso del pomeriggio potranno transitare addensamenti più compatti ma senza precipitazioni significative.

Le temperature saranno miti con minime tra 14 e 16 gradi e massime fino a 21-22 gradi. I venti soffieranno moderati soprattutto lungo la costa con mare poco mosso o a tratti mosso. L’acqua del mare resta fresca con valori intorno ai 17-18 gradi, quindi il bagno sarà possibile ma più adatto a chi è già abituato a temperature basse.

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