Ad Arzachena lezioni di sicurezza informatica e stradale

Ad Arzachena giornata formativa dedicata alla sicurezza

All’Ipsar e al Liceo Linguistico di Arzachena si è svolta martedì 5 maggio, una giornata dedicata all’approfondimento della sicurezza informatica e stradale. Un tema che riguarda da vicino la vita di tutti i giorni.

Durante l’evento, i ragazzi hanno potuto approfondire come muoversi senza rischi sia nel mondo digitale che sulle strade, imparando a riconoscere i pericoli e a comportarsi in modo responsabile.

La polizia ha messo a disposizione degli alunni le proprie competenze tecniche per analizzare i rischi e le corrette norme di comportamento da adottare. Come riportato ufficialmente dagli istituti coinvolti, “l’iniziativa si realizza con il prezioso supporto del Commissariato di Porto Cervo, che ringraziamo per la professionalità e la disponibilità nel condividere competenze ed esperienze sul campo”.

Questo tipo di iniziative rientra in un piano di prevenzione che vede il territorio di Arzachena impegnato nella crescita di una nuova generazione di cittadini consapevoli. Attraverso il dialogo tra istituzioni e scuola, viene data continuità a un percorso educativo che mette al primo posto la protezione dei giovani e la sicurezza pubblica. La partecipazione degli studenti conferma l’importanza di affrontare queste tematiche direttamente tra i banchi di scuola, dove la prevenzione diventa un elemento chiave per la sicurezza di tutta la collettività.

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