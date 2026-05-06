Olbia, l’attesa è un incubo: ”Sporcizia al pronto soccorso” – FOTO

La segnalazione alla sala d’attesa del pronto soccorso di Olbia.

“La sala d’attesa del pronto soccorso è tutta sporca”. È la segnalazione di un paziente che questo pomeriggio si trovava ad attendere la visita al Giovanni Paolo II, dove è stata lamentata la presenza di sporcizia e anche cattivi odori. E non solo. In alcune foto allegate alla redazione sono giunte anche le immagini di un quadro elettrico scoperto.

La situazione nel pronto soccorso di Olbia ha lasciato senza parole molti pazienti presenti nella sala d’aspetto, dove erano presenti anche bambini. Le condizioni igieniche sarebbero imbarazzanti: i pavimenti sono visibilmente sporchi e scuri.

I pazienti nelle loro lamentele hanno sottolineato quanto sia paradossale che in un luogo dove ci si reca per curarsi, ci si ritrovi immersi nel degrado e nella sporcizia, esponendo pazienti e bambini a un ambiente totalmente insalubre. Non si tratta solo di tempi d’attesa lunghi, ma di una totale mancanza di rispetto per la dignità delle persone e per le norme igieniche basilari che dovrebbero essere il pilastro di ogni ospedale.