Telti dice addio ad Antonio, fratello di Vincenzo Inzaina

Addio ad Antonio Inzaina

“Telti e la Sardegna perdono un signore dello spettacolo”, dal Premio dedicato a Vittorio Inzaina annunciano la scomparsa del fratello Antonio.

“Oggi il cuore di Telti batte più piano – spiegano -. Ci ha lasciati Antonio Inzaina, un uomo che non è stato solo un testimone della storia dello spettacolo in Sardegna, ma uno dei suoi più fini e instancabili architetti. Se il fratello Vittorio ha incantato l’Italia con la sua voce indimenticabile, Antonio è stato l’anima pulsante che ha saputo costruire ponti tra gli artisti e il pubblico. Vero pioniere dell’impresariato artistico, ha trasformato la passione in una professione nobile, portando il talento nelle piazze, nei teatri e nel cuore della nostra isola”.

LEGGI ANCHE: Con Claudia Aru il Premio Inzaina cresce e conquista la Sardegna

“Un uomo d’altri tempi. Conosciutissimo e profondamente stimato, Antonio non era solo “l’impresario“.

Era: Un punto di riferimento per generazioni di musicisti e organizzatori. Un ambasciatore di Telti, paese che amava e che oggi lo piange con sincero orgoglio. Un uomo di parola, capace di unire garbo, competenza e quella rara umanità che lo rendeva amico di tutti. Immaginiamo che ora, da qualche parte, si sia ricongiunto con Vittorio, magari per organizzare un nuovo, grandioso spettacolo tra le stelle. A noi resta il compito di ricordare la sua eleganza, la sua lungimiranza e tutto il bello che ha seminato nella cultura sarda. “Ci sono uomini che non lasciano solo un vuoto, ma un’eredità di passione che continuerà a vivere in ogni palco che si accende.”

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui