Arzachena, torna il concorso enologico internazionale del Vermentino

Ad Arzachena la quarta edizione del concorso enologico internazionale del Vermentino.

Il panorama vitivinicolo internazionale volge lo sguardo verso la Gallura in occasione della quarta edizione del concorso enologico internazionale del Vermentino, un evento di rilievo mondiale presentato ufficialmente presso lo Spazio Nexus di Arzachena. La conferenza stampa ha delineato i tratti di una manifestazione che si propone di celebrare uno dei vitigni più iconici del bacino del Mediterraneo, consolidando il ruolo della Sardegna come centro nevralgico della cultura enologica.

L’iniziativa.

L’iniziativa è autorizzata sin dal 2017 dal Ministero dell’agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, gode del sostegno delle principali istituzioni di settore. L’evento si prepara ad accogliere produttori, enologi e giornalisti provenienti da tutto il mondo nelle date del 22 e 23 maggio 2026.

La presentazione ha visto la partecipazione corale dei protagonisti della filiera e delle autorità locali. Mario Bonamici, presidente di APS Promo Eventi e ideatore della rassegna, ha illustrato la visione e la crescita costante del concorso, affiancato da Alessandro Carta, presidente della sezione Confcommercio di Arzachena, Sant’Antonio di Gallura e Telti. Il legame con il mondo della formazione e della tutela è stato sottolineato dagli interventi di Antonello Pannella, dirigente dell’Ipsar Costa Smeralda, e di Marco Piro, presidente del Consorzio di tutela del vermentino di Gallura DOCG. In rappresentanza del Comune di Arzachena hanno preso la parola Stefania Fresu, delegata alle attività produttive, e Claudia Giagoni, assessore al turismo e commercio, evidenziando il valore strategico dell’evento per l’economia e l’immagine internazionale del territorio.

Il programma.

Il programma della manifestazione si articola in due momenti distinti e complementari. La giornata di venerdì 22 maggio è dedicata esclusivamente alla parte tecnica, con le sessioni di assaggio riservate agli esperti e alle aziende che si svolgeranno presso le strutture dell’Ipsar Costa Smeralda. Sabato 23 maggio, a partire dalle 17, l’attenzione si sposterà in piazza Risorgimento per le attività aperte al pubblico. Il momento culminante sarà rappresentato dal Gran galà del Vermentino. Si tratti di un percorso degustazione che permetterà di scoprire le centinaia di etichette in gara, arricchito da una conferenza e una tavola rotonda con la partecipazione di ospiti ed esperti del settore.

Per le aziende produttrici, le iscrizioni alla competizione rimarranno aperte fino al prossimo 10 maggio. Contemporaneamente, è già stata avviata la vendita dei titoli d’ingresso per il pubblico desideroso di partecipare al Gran galà e ricevere il calice celebrativo. La manifestazione, supportata da partner come il Distretto Sardegna Bio, l’Aeroporto Olbia Costa Smeralda e la Regione Autonoma della Sardegna, si conferma come un appuntamento di riferimento per il marketing territoriale e la valorizzazione della biodiversità viticola isolana.

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