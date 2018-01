L’infortunio allo stadio Caocci a Olbia durante la partita di Promozione.

Un contrasto di gioco durante la partita tra il Porto Rotondo e il Castelsardo, oggi pomeriggio, nel corso del campionato di Promozione, allo stadio Caocci di Olbia, ha tenuto tutti i tifosi per un bel po’ con il fiato sospeso. L’attaccante di 23 anni, del Porto Rotondo é finito, infatti, a terra in campo, sbattendo rovinosamente la testa. Il giocatore ha perso i sensi e, nonostante l’intervento dalla panchina, è stato necessario chiamare i soccorsi al 118.

Il giovane calciatore respirava regolarmente, ma le sue condizioni di salute hanno destato, comunque, preoccupazione. L’ambulanza, arrivata sul posto, si è fermata all’esterno dei cancelli del Caocci e il giocatore è stato trasportato a mano in barella. Soccorso in ospedale, sta meglio anche se la paura per l’esito della caduta, ovviamente, non potrà essere per lui dimenticata immediatamente.