Ancora ritardi per l’apertura del Mater Olbia.

I sindacati iniziano a pressare la Regione e il Comune di Olbia per accelerare l’apertura del Mater Olbia. Per giugno era prevista l’inaugurazione dei primi ambulatori. A quanto pare i tempi, secondo Sandro Pilleri e la segretaria territoriale di Sassari Ugl Sanità con Antonella Tedde l’Ugl, potrebbero tardare ancora.

I sindacati chiedono alle istituzioni locali di non sprecare altro tempo e di richiedere anche loro spiegazioni sulla data presunta di apertura del Mater Olbia. Dilaga la preoccupazione nei lavoratori.

L’Ugl chiede che la Regione intervenga per accelerare le pratiche di avvio per dare il via libera alla struttura. Una struttura che consentirà di ridurre notevolmente i viaggi della speranza dei pazienti sardi. Nel frattempo il Consiglio comunale di Olbia, convocato in seduta aperta per venerdì, affronterà a data da destinarsi l’argomento MaterOlbia.

(Visited 196 times, 9 visits today)