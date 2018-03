Il conrollo della Guardia costiera.

I militari della Guardia costiera di La Maddalena, sotto il coordinamento del Direttore marittimo di Olbia Capitano di vascello (CP) Maurizio Trogu, in questa settimana hanno portato a conclusione un’operazione di polizia giudiziaria a tutela del rispetto delle leggi sulla pesca del riccio di mare.

Il monitoraggio giornaliero lungo le coste rientranti nel compartimento marittimo di La Maddalena è stato incentrato sul controllo del rispetto delle norme che regolano le tecniche di cattura, le quantità consentite e la tipologia di trasporto del riccio di mare.

In linea di massima è stata riscontrata una condotta regolare da parte dei pescatori professionali della zona. In un solo caso è stata contestata la tipologia di trasporto del prodotto ittico perché stivato in ceste non isotermiche e senza copertura, pertanto in evidente violazione delle norme comunitarie in materia di igiene. E’ stato quindi elevato un verbale amministrativo pari a mille euro secondo quanto previsto dalla vigente normativa. I 700 esemplari di riccio di mare sono stati rigettati in mare perché ancora vivi.

L’operazione descritta è chiaro indice di come la Capitaneria di porto di La Maddalena continui a dedicare particolare attenzione al monitoraggio del prodotto ittico dalla cattura alla commercializzazione, a tutela del consumatore finale ed in linea con le proprie competenze e prerogative istituzionali.

