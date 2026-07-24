Aggius, ad Etnosfera le “Donne da Nobel” di Grazia Deledda

Grazia Deledda

24 Luglio 2026

di Giulia Rago

Donne da Nobel, Grazia Deledda ad Etnosfera ad Aggius.

La grande letteratura sarda si trasforma in musica e parole nel cuore della Gallura, con un grande appuntamento ad Aggius dedicato a Grazia Deledda. Per la rassegna dei “Martedì nel Borgo”, il sipario di Etnosfera – Festival di Popoli e Musiche si prepara ad alzarsi sul suo terzo, attesissimo appuntamento. L’evento, reso possibile grazie al contributo della Camera di Commercio di Sassari all’interno del programma Salude&Trigu e nato dalla stretta collaborazione con la Biblioteca Comunale, il Comune di Aggius e la Pro Loco, farà tappa il prossimo 28 luglio nella suggestiva Piazza Michele Andrea Tortu a partire dalle ore 19, ad ingresso gratuito.

Dopo i successi delle prime serate, che hanno visto protagonisti lo scrittore Flavio Soriga insieme al cantautore Matteo Leone e le travolgenti contaminazioni sonore di Moses Concas e Matteo Muscas, la scena passerà a una delle figure più iconiche della cultura sarda e internazionale: Grazia Deledda.

L’omaggio a Grazia Deledda.

A un secolo esatto dal conferimento del Premio Nobel per la Letteratura alla scrittrice nuorese — prima e unica donna italiana a ricevere il prestigioso riconoscimento — il festival propone lo spettacolo “Grazia Deledda: Donne da Nobel“. Si tratta di un concerto letterario di raffinata suggestione dove la voce narrante di Neria De Giovanni, tra le più autorevoli e apprezzate studiose dell’opera deleddiana, intreccerà i propri testi con le note avvolgenti e le atmosfere evocate dal flauto di Elisa Ceravola.

In questa performance unica, le eroine nate dalla penna dell’autrice torneranno letteralmente a parlare. Attraverso intense interpretazioni monologanti scritte dalla stessa De Giovanni, il pubblico potrà ascoltare e ritrovare la voce intima di cinque indimenticabili protagoniste: Annesa da L’edera, Marianna Sirca dall’omonimo romanzo, la tragica Olì di Cenere, Maria Maddalena da La madre e infine Cosima, l’alter ego autobiografico dell’autrice.

Un omaggio sincero a una donna che ha saputo raccontare la propria terra rendendola universale, capace di dare vita a personaggi che ancora oggi continuano a emozionare per la profondità dei loro sentimenti e la modernità dei loro drammi. Un appuntamento imperdibile che unisce memoria, musica e grande poesia nel fascino senza tempo di uno dei borghi più suggestivi dell’isola.

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