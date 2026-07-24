Jovanotti a Olbia, aggiunti due treni straordinari per il concerto

Il concerto di Jovanotti a Olbia.

Raggiungere l’Olbia Arena in occasione del concerto di Jovanotti sarà più semplice anche grazie al trasporto ferroviario. In vista dell’appuntamento musicale previsto venerdì 7 agosto, il Regionale di Trenitalia, società del Gruppo Fs, ha programmato due collegamenti straordinari per agevolare gli spostamenti dei fan e favorire una mobilità alternativa all’auto. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Regione Sardegna, segue quanto già disposto per il doppio concerto di Vasco Rossi e punta a garantire un servizio aggiuntivo sia per chi arriverà a Olbia sia per chi dovrà rientrare al termine dell’evento.

Il primo treno partirà alle 12:40 del 7 agosto dalla stazione di Oristano con destinazione Olbia Terranova. Il secondo collegamento è previsto all’1:30 dell’8 agosto da Olbia Terranova verso Cagliari, permettendo agli spettatori di lasciare la città dopo il concerto. I due servizi garantiranno complessivamente circa 300 posti a sedere aggiuntivi, con circa 145 disponibilità per ciascun convoglio. Il collegamento in partenza da Oristano sarà inoltre organizzato per favorire anche chi arriva da Cagliari, grazie alla coincidenza con il treno regionale diretto verso Oristano, consentendo la prosecuzione del viaggio senza interruzioni.

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