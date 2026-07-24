Addio a Lorenzo Milia.

La comunità di Olbia si prepara a stringersi in un unico, profondo abbraccio per l’ultimo saluto a Lorenzo Milia, scomparso a soli 23 anni in un tragico incidente stradale a San Teodoro. Un dolore che ha colpito da vicino non solo i familiari e gli amici di sempre, ma anche l’intera comunità dei motociclisti sardi, unita nel ricordo di una persona speciale che lascerà un vuoto incolmabile nei cuori di chi l’ha conosciuto.

I funerali.

Le esequie si terranno domani, sabato 25 luglio, alle ore 16, presso la Chiesa della Sacra Famiglia ad Olbia. Sarà il momento del raccoglimento e della preghiera, l’occasione per far sentire la propria vicinanza alla famiglia in un momento di così grande sofferenza.

Dolore tra i motociclisti galluresi.

Accanto al dolore dei cari, si farà sentire anche l’affetto del mondo delle due ruote. L’associazione Tribe Biker Gallura ASD ha infatti rivolto un accorato invito a tutti gli amici e ai motociclisti che desiderano rendere omaggio a Lorenzo, proponendo di accompagnarlo in questo suo ultimo viaggio a bordo delle proprie moto. Un raduno spontaneo guidato dalla solennità del momento, per il quale gli organizzatori chiedono a tutti i partecipanti di presentarsi con il massimo rispetto, la compostezza e la dignità che una tale circostanza richiede.

Lorenzo lascia il ricordo indimenticabile di una passione autentica e di un legame sincero con la sua terra e con i suoi compagni di strada. Per la comunità locale e per la Tribe Biker Gallura ASD, il suo ricordo non si spegnerà con la fine della cerimonia. Il suo ricordo e il suo spirito continueranno a percorrere ogni chilometro insieme a chi gli ha voluto bene.

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