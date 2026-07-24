Lebonski Park, ad Arzachena è tutto pronto per il grande Salmo Live Show

Conto alla rovescia per il Leboski Park col Salmo Live Show.

Mancano ormai pochissime ore all’inaugurazione ufficiale del Lebonski Park, il nuovo e imponente parco esperienziale targato Salmo. Presso l’area dell’ex Ippodromo di Arzachena, domani prenderà vita una giornata evento destinata a ridefinire il concept di spettacolo dal vivo in Gallura. Il progetto porta la firma dell’artista olbiese, protagonista di un importante intervento di rigenerazione urbana che ha bonificato un’ex area dismessa, restituendola alla comunità locale sotto forma di arena culturale.

Il Lebonski Park.

Alle ore 13 è prevista l’apertura parcheggi con accesso alle aree di sosta designate P1A, P1B e P2. Alle ore 14:30 l’apertura parco divertimenti, con tutte le attrazioni e le aree tematiche diventano operative. Il debutto del parco culminerà nell’atteso Salmo Live Show, ma la musica comincerà a risuonare già dal tardo pomeriggio.

Dalle ore 18 si apriranno le danze con le esibizioni di tre opening act d’eccezione: il cantautore SCAR, la band punk rock sarda Good Intention e la voce soul di Shari. Ad accomunare i tre talenti un’interessante coincidenza discografica, dato che proprio oggi debuttano i loro rispettivi nuovi singoli.

L’arrivo di Salmo.

A far salire ulteriormente la temperatura prima dell’ingresso sul palco di Salmo ci penseranno diversi ospiti speciali, tra cui il già confermato Gabry Ponte. Si preannuncia così una vera e propria maratona di adrenalina e grande musica, capace di fondere appartenenza al territorio, riqualificazione urbana e puro intrattenimento.

Dalle 18 l’atmosfera si scalderà sul Main Stage con le esibizioni degli opening act, spianando la strada al piatto forte della serata: il Salmo Live Show, che insieme agli ospiti speciali prenderà vita intorno alle 21. Ma la festa non finisce qui, perché dopo l’esibizione principale la musica continuerà con l’aftershow e i DJ-set allo Stage Saborè dalle 1 fino a notte fonda, verso le 3, orario di chiusura definitiva dei cancelli e dei parcheggi.

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