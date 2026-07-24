Valsecchi cittadino onorario di Olbia: il tributo al re del tonno As do Mar

Adolfo Valsecchi diventa cittadino onorario di Olbia.

Olbia si appresta a conferire un importante riconoscimento ad Adolfo Valsecchi, l’amministratore delegato di Generale Conserve. Sarà proclamato cittadino onorario olbiese, grazie al suo contributo in città con la sua As do Mar, azienda, nota a livello nazionale ed internazionale per la produzione del celebre tonno. Situata nella zona industriale di Olbia, rappresenta un vero e proprio pilastro per l’economia locale, posizionandosi come la prima realtà cittadina per fatturato grazie a un giro d’affari che raggiunge i 140 milioni di euro.

La cittadinanza onoraria.

Il conferimento della cittadinanza onoraria nasce da una proposta formale avanzata dalla giunta comunale guidata dal sindaco Settimo Nizzi. L’iniziativa intende sottolineare il profondo legame strettosi nel tempo tra il manager, l’azienda e la comunità olbiese, che ha visto nel polo produttivo un punto di riferimento fondamentale per l’occupazione e lo sviluppo del territorio. L’atto conclusivo di questo iter si terrà giovedì 30 luglio alle ore 16.30, momento in cui il consiglio comunale si riunirà nella seduta ufficiale convocata dal presidente dell’assemblea Marzio Altana. Durante l’incontro verra discussa e votata la delibera che sancirà il passaggio formale.

Il riconoscimento.

Questo riconoscimento premia non solo i risultati finanziari dell’azienda, ma anche l’impegno imprenditoriale di Valsecchi nel radicare e valorizzare uno stabilimento all’avanguardia in Sardegna, trasformando la presenza di Generale Conserve ad Olbia in un modello di eccellenza industriale capaci di coniugare crescita economica, sostenibilità e forte integrazione con il tessuto sociale locale. Olbia negli anni, come altre zone della Gallura, ha sempre dato lustro a personalità che hanno contribuito a rendere grande il territorio. Da Silvio Berlusconi, a Roustam Tariko, fino all’Aga Khan sono alcuni di un lungo elenco di celebri uomini che sono diventati olbiesi grazie al riconoscimento della cittadinanza onoraria.

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