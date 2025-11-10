Aggius in prima linea per accogliere il nomadismo digitale

Nomadismo digitale, Aggius in prima linea per sfruttare le opportunità

Aggius si distingue come uno dei comuni sardi che sta esplorando attivamente le opportunità offerte dal Nomadismo Digitale. Questo è quanto emerso dal convegno di alto livello svoltosi a Gavoi, presso l’Hotel Sa Valasa, che ha riunito esperti, politici e operatori per confrontarsi sulle prospettive di sviluppo e ripopolamento delle aree interne.

Il dibattito ha posto l’accento sul Nomadismo Digitale come fenomeno in crescita. Queste figure sono professionisti che, grazie al lavoro da remoto, scelgono di stabilirsi per periodi medio-lunghi nei piccoli centri.

Il loro arrivo non è visto come un semplice flusso turistico, ma come un’opportunità di innescare un nuovo modello sociale e lavorativo. I nomadi digitali “vivono la vita dei paesi” e cercano un equilibrio tra attività lavorativa e contesto umano, un modello di “cittadini globali” che si integrano nelle comunità locali.

Aggius è stata espressamente citata, insieme ad altri centri come Ollolai, Gavoi, Laconi e Stintino, tra gli “esempi virtuosi” che stanno già dimostrando come questo fenomeno possa contribuire a un potenziale ripopolamento delle zone interne della Sardegna.

Il successo di questo modello dipende da una combinazione di fattori, primo fra tutti il miglioramento delle infrastrutture tecnologiche.

L’analisi degli esperti

L’analisi di Lucio Pascarelli, referente del Comitato Tecnico Scientifico del progetto, ha evidenziato come sia basilare gestire il fenomeno e coniugare i metodi per lo sviluppo in chiave locale. In questo contesto, le parole di Nicola Pirina hanno chiarito la priorità: se “le strade non si possono raddrizzare, le reti telematiche si possono implementare”.

A tal proposito, la Regione Sardegna, tramite l’assessore regionale agli Affari Generali, Maria Elena Motzo, ha garantito un sostegno concreto per il potenziamento di reti e connessioni nelle comunità dell’interno, un ausilio fondamentale per rendere Aggius e gli altri comuni pienamente accessibili ai lavoratori da remoto.

Il convegno ha sottolineato che la strada da percorrere è ancora lunga, ma la tenacia e la pianificazione, come ribadito dal professor Giuseppe Melis, sono requisiti essenziali per il successo del progetto di rivitalizzazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui