Più di 700 identificati in centro, pugno duro contro il degrado a Olbia

Controlli congiunti delle forze dell’ordine a Olbia.

Controlli a tappeto nel centro storico di Olbia da parte di diverse forze dell’ordine. L’operazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Olbia, avvenuto per tre fine settimana consecutivi, tra fine ottobre e inizio novembre, contro degrado e violenza urbana, ha visto l’impiego congiunto di diverse forze dell’ordine in aree sensibili come Piazza Regina Margherita, Piazza Mercato e Piazza Matteotti.

L’esito dei controlli.

I servizi si sono svolti nei fine settimana del 24, 25 e 26, 31 ottobre, 1,2, 7, 8 e 9 novembre. La vasta operazione ha portato all’identificazione di oltre 750 persone e al controllo di più di 200 veicoli, consolidando la presenza dello Stato e l’azione preventiva in città.

L’operazione.

All’operazione hanno preso parte, sotto il coordinamento del dirigente del Commissariato di Olbia, le volanti dell’Ufficio Controllo del Territorio e la Polizia scientifica del Commissariato, con il supporto del Reparto prevenzione crimine “Sardegna” di Abbasanta, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria di Olbia, dei Carabinieri, delle unità cinofile della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Olbia.

I controlli sono stati effettuati sia attraverso pattuglie appiedate, impiegate nelle principali vie e piazze del centro, sia mediante posti di controllo stradali per la verifica di persone e veicoli. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della più ampia strategia della Polizia di Stato volta ad aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini e a garantire un controllo costante delle aree sensibili del centro di Olbia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui