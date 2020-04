La donazione del comitato.

Al conto corrente solidale del Comune di Aggius per l’emergenza Covid 19 è arrivata una donazione significativa. Non solo per la cifra, ma perché proviene dal comitato per la festa patronale, segno dell’unità e della solidarietà che caratterizza la piccola comunità dell’Alta Gallura.

Il presidente del Comitato in Carrera classe 1973, Giovanni Andrea Ciboddo, ha scritto al sindaco Nicola Muzzu preannunciando la decisione di versare una somma a favore dell’emergenza.

L’importo della donazione ammonta a 5 mila euro. Una piccola grande somma che andrà a costituire un vero e proprio tesoro per chi, tra i circa mille e 400 abitanti di Aggius, si trova in difficoltà in questo particolare momento.

