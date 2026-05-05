Ha un malore fatale a soli 48 anni, La Maddalena in lutto per Dario

Addio a Dario Gaiani.

La Maddalena piange la scomparsa di Dario Gaiani, che se ne è andato a soli 48 anni a causa di un malore fatale. La notizia della sua dipartita si è diffusa rapidamente tra i vicoli del centro e le banchine del porto, lasciando un vuoto improvviso che fatica a trovare una spiegazione razionale nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Stando ad alcune fonti apprese, il 48enne era arrivato all’ospedale di Olbia per un problema di salute ed è entrato in coma. Nonostante l’intervento a Sassari, purtroppo per lui non c’è stato niente da fare. Con la scomparsa di Dario se ne va un uomo molto conosciuto e amato in paese. Il funerale si terrà nella giornata di domani, mercoledì 6 maggio. Le esequie si svolgeranno alle ore 16, un momento in cui la cittadinanza si ritroverà unita per accompagnare il 48enne nel suo ultimo viaggio e per far sentire la propria vicinanza ai suoi cari.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui