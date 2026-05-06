Visitare Londra: la guida essenziale per i viaggiatori italiani

Londra è la città europea più visitata al mondo e una delle mete preferite dagli italiani per un city break internazionale. A meno di tre ore di volo da Roma, Milano o Cagliari, la capitale britannica offre musei gratuiti di livello mondiale, una scena gastronomica multiculturale, quartieri dal carattere fortissimo e un’energia urbana difficile da trovare altrove. Ecco tutto quello che serve sapere prima di partire.



Documenti e ingresso nel Regno Unito



Dopo la Brexit, le regole di ingresso nel Regno Unito sono cambiate per i cittadini italiani. La carta d’identità non è più sufficiente: è obbligatorio il passaporto in corso di validità. Non è richiesto alcun visto per soggiorni turistici fino a sei mesi, ma dal 2025 è necessaria l’Electronic Travel Authorisation (ETA), un’autorizzazione elettronica da richiedere online prima della partenza al costo di 10 sterline. La procedura richiede pochi minuti ma va completata con anticipo: senza ETA non si può imbarcarsi.



Connettività: come evitare i costi di roaming



Il Regno Unito è uscito dall’Unione Europea, il che significa che il roaming gratuito garantito ai viaggiatori italiani in Europa non si applica. Gli operatori italiani possono addebitare da 5 a 15 euro al giorno per la connessione dati, una cifra che si accumula rapidamente durante un soggiorno di una settimana. Per chi vuole navigare liberamente fin dall’atterrissaggio a Heathrow o Gatwick, Holafly offre una soluzione pratica con la sua eSIM per Londra, attivabile direttamente dallo smartphone prima della partenza tramite QR code, senza sostituire la SIM fisica italiana. Il numero italiano rimane attivo per chiamate e SMS.



Cosa vedere a Londra gratuitamente



Uno dei vantaggi più sottovalutati di Londra è che i suoi musei principali sono gratuiti. Il British Museum, con la collezione delle mummie egizie e i marmi del Partenone, è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00 senza biglietto di ingresso. La National Gallery in Trafalgar Square ospita oltre 2.300 dipinti tra cui opere di Van Gogh, Monet e Leonardo da Vinci, anch’essa gratuita. La Tate Modern sulla South Bank è il museo d’arte contemporanea più visitato del mondo e non richiede alcun costo di accesso.



Il Tower Bridge e Buckingham Palace sono visitabili dall’esterno gratuitamente in qualsiasi momento. La Guardia Reale si avvicenda con cerimonia davanti a Buckingham Palace con orari variabili secondo il giorno della settimana: meglio verificare il calendario ufficiale prima di andare.



Trasporti: la Oyster Card è indispensabile



Il modo più economico per muoversi a Londra è la metropolitana, chiamata Tube, e i bus rossi a due piani. La Oyster Card o il pagamento contactless con carta bancaria italiana garantisce tariffe nettamente inferiori ai biglietti cartacei. Una singola corsa in zona 1 con Oyster costa circa 2,70 sterline contro le 6,70 del biglietto ordinario. I bus sono coperti dallo stesso sistema tariffario e permettono di attraversare quartieri come Notting Hill, Shoreditch e Camden in modo conveniente e panoramico.



Budget e consigli pratici



Londra è una delle capitali europee più costose ma si gestisce bene con una pianificazione attenta. Mangiare nei mercati come Borough Market o Brixton Market permette di scoprire cucine di tutto il mondo a prezzi accessibili. Prenotare musei a pagamento come la Tower of London o il London Eye online con anticipo evita code e garantisce spesso prezzi ridotti. Portare sempre qualche sterlina in contanti è consigliabile per i piccoli acquisti, anche se il pagamento elettronico è diffusissimo.

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