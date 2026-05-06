Arresti a Tempio e perquisizioni in Gallura nell’operazione antidroga.

L’operazione antidroga condotta a Tempio dai carabinieri ha portato all’arresto di 4 persone nella giornata di ieri, martedì 5 maggio. I provvedimenti, emessi dal tribunale di Tempio Pausania su richiesta della Procura della Repubblica, sono stati eseguiti dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tempio Pausania con il supporto dei comandi provinciali di Nuoro e Sassari e dello squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna.

L’intervento rappresenta l’esito di un’indagine articolata, coordinata fin dalle fasi iniziali dal procuratore della Repubblica facente funzioni, che ha consentito di ricostruire un’attività legata alla coltivazione di sostanze stupefacenti nel nord della Sardegna. Nell’ambito dello stesso contesto operativo è stata inoltre eseguita una perquisizione domiciliare nei confronti di un’altra persona ritenuta coinvolta, a vario titolo, nelle attività illecite.

Le misure cautelari hanno riguardato soggetti residenti tra Gallura, Goceano e Barbagia. L’inchiesta prende avvio da un intervento effettuato nel settembre precedente nelle campagne del comune di Luras, dove era stata individuata una piantagione di cannabis indica composta da oltre mille piante, alte in media circa un metro e venti, collocata in una zona impervia e difficilmente raggiungibile. L’area risultava dotata di un sistema di irrigazione alimentato da due cisterne per la raccolta dell’acqua. Durante quell’operazione era stato arrestato in flagranza un uomo residente nell’Oristanese, mentre un secondo soggetto, residente in Gallura, era stato denunciato in stato di libertà. Nel corso delle attività erano stati sequestrati oltre un chilogrammo di marijuana già pronta per la distribuzione e alcuni grammi di hashish.

Gli accertamenti successivi hanno inoltre evidenziato la presenza di un sistema di videosorveglianza attivo da remoto, alimentato tramite pannelli solari, installato per monitorare costantemente l’area della coltivazione e prevenire eventuali intrusioni.

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