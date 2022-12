Turisti pazzi per Aggius, La Maddalena e Olbia: ma la Gallura piace solo d’estate

I dati su Aggius e sulla Gallura.

Cresce l’interesse dei turisti per Aggius. Il piccolo borgo della Gallura ha avuto nell’ultimo anno un aumento delle visite del 46,3%. Lo dice il report Sardegna HoS Trend di Viaggio di Eager Srl, l’azienda sarda specializzata in analisi dei flussi turistici.

Turismo: i dati a Olbia e in Gallura.

Secondo i dati del 2022 rilevati dall’app, anche La Maddalena, Arzachena, Tavolara e Olbia sono in classifica tra le destinazioni più richieste. Olbia in testa per le più visitate, ma registra ancora un flusso troppo stagionale. La città della Gallura ha numeri che si concentrano quasi interamente nei mesi da giugno ad agosto con il 90% delle richieste. Cagliari e Alghero invece raccolgono percentuali più alte in primavera e in autunno. Il capoluogo della Sardegna è cresciuta di più soprattutto nei mesi di gennaio e aprile, seguita da Stintino.

Tuttavia, la Gallura e l’Isola, in generale, è una destinazione turistica ancora inesplorata dal turismo, dove l’81% degli spostamenti si concentra su una superficie di 3.005 chilometri quadrati, circa il 12% del territorio. Una domanda turistica in crescita, ma concentrata soprattutto in estate con il +26% in più dell’anno precedente.

