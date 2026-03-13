Controlli ad Aglientu, sospesa la licenza di una tabaccheria

Sospesa la licenza di una tabaccheria di Aglientu.

La licenza di una tabaccheria di Aglientu è stata sospesa per 30 giorni a seguito di un provvedimento emanato dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate ed eseguito dai militari della Guardia di Finanza. L’intervento è stato portato a termine dai finanzieri della Tenenza di Palau nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio coordinate dal Comando provinciale di Sassari.

La misura riguarda una ditta individuale che, oltre alla vendita di generi di monopolio, svolge anche attività di minimarket e commercio al dettaglio di prodotti alimentari e articoli di vario genere. Il provvedimento è arrivato al termine di una precedente verifica fiscale condotta dal reparto territoriale competente, con accertamenti finalizzati al controllo della corretta applicazione delle imposte dirette e dell’Iva.

Nel corso dell’ispezione i militari hanno esaminato la documentazione contabile e i sistemi di registrazione degli incassi dell’esercizio commerciale. Dagli approfondimenti sono emerse irregolarità legate alla gestione dei corrispettivi giornalieri. In particolare, secondo quanto accertato durante l’attività ispettiva, l’esercente avrebbe omesso in più occasioni la memorizzazione e la trasmissione telematica degli incassi, adempimenti previsti dalla normativa fiscale per documentare le operazioni imponibili e consentire la corretta determinazione delle imposte dovute.

Le mancate registrazioni dei corrispettivi hanno determinato l’assenza della documentazione fiscale relativa ad alcune vendite effettuate, circostanza che ha portato alla segnalazione delle violazioni riscontrate e alla successiva adozione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività commerciale.

La normativa tributaria stabilisce che, in presenza di irregolarità nella certificazione dei corrispettivi, oltre alle sanzioni amministrative possano essere applicate anche misure interdittive temporanee nei confronti dell’esercizio interessato. In questi casi la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’attività può variare da tre giorni fino a un mese, a seconda della gravità delle violazioni accertate.

La legge prevede inoltre che, qualora l’importo complessivo dei corrispettivi contestati superi i 50mila euro, la sospensione possa essere estesa per un periodo più lungo, compreso tra uno e sei mesi. Il provvedimento eseguito ad Aglientu si inserisce quindi nell’ambito delle misure previste per il contrasto alle irregolarità fiscali e per il controllo sul rispetto degli obblighi di registrazione e trasmissione dei corrispettivi previsti dalla legislazione vigente.

