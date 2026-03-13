Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Santa Teresa Gallura

A Santa Teresa Gallura cercano 1 bagnino. Si offre contratto a tempo determinato.

Arzachena

Ad Arzachena cercano 4 commis di sala/bar, 1 front office manager, 1 manutentore alberghiero. Si offre contratto a tempo determinato.

Palau

A Palau cercano 6 ausiliari alla vendita. Si offre contratto a tempo determinato.

San Teodoro

A San Teodoro cercano 6 ausiliari alla vendita. Si offre contratto a tempo determinato

Budoni

A Budoni cercano 10 baristi, 10 sous chef, 6 bagnini, 6 responsabili di sala, 3 camerieri responsabili reparto housekeeping, 30 camerieri di sala, 20 chef, 10 sous chef / chef de partie, 20 pasticcieri, 10 manutentori d’albergo, 6 ausiliari alla vendita. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 30 addetti al lavaggio veicoli, 2 guardarobieri / addetti alla lavanderia, 1 elettricista specializzato (con contratto a tempo indeterminato), 4 autisti consegnatari, 10 pasticcieri, 10 capi partita, 6 pasticcieri, 6 maitre di sala, 3 governanti, 12 economi / magazzinieri, 20 addetti alla vigilanza privata aeroportuale (con contratto a tempo determinato).

Olbia

A Olbia cercano laureati in discipline scientifico-sanitarie. Si offre contratto di lavoro occasionale.

Budoni

A Budoni cercano 2 carrozzieri. Si offre contratto a tempo determinato.

Olbia

A Olbia cercano 2 consulenti assicurativi. Si offre contratto di lavoro autonomo.

Cantieri comunali.

Badesi

Il Comune di Badesi assume per il cantiere 1 impiegato tecnico agronomo, 1 conduttore di macchine forestali, 1 addetto alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande entro il 13 marzo. Info nel CPI di Tempio Pausania.

Legge 68.

Olbia. 3 Operatori generici

Diverse aziende del territorio cercano, per le sedi di Olbia, con avviamento numerico, 3 operatori generici iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande dal 26 febbraio al 9 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Addetto non qualificato nei servizi di ristorazione

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto non qualificato nei servizi di ristorazione iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande entro il 18 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

Olbia. 1 Addetto alla gestione dei magazzini

Un’azienda cerca, per la sede di Olbia, 1 addetto alla gestione dei magazzini iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande entro il 13 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

Vari cantieri in Sardegna. 1 Carpentiere edile

Un’azienda cerca, per vari cantieri in Sardegna, 1 carpentiere edile iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo pieno ed indeterminato. Domande entro il 28 luglio. Info nel CPI di appartenenza.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui