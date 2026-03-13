Riaperte tre fontane pubbliche a Palau, l’acqua è di nuovo potabile

La riapertura delle fontane pubbliche a Palau.

Dopo alcuni giorni di sospensione disposta con un’ordinanza comunale, nel territorio di Palau è stata ripristinata l’erogazione dell’acqua nelle fontane pubbliche situate in via Acquedotto, via Luras e in piazza Due Palme. La decisione dell’amministrazione arriva a seguito della conclusione delle verifiche sulla qualità dell’acqua, effettuate nei giorni scorsi dagli enti competenti.

Gli uffici comunali hanno ricevuto gli esiti delle analisi chimiche eseguite sui campioni prelevati dalla rete idrica delle tre fontanelle. I controlli erano stati avviati dalla Asl Gallura e successivamente affidati all’Arpas, incaricata di esaminare i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di acqua destinata al consumo umano.

Dai risultati trasmessi agli uffici è emerso che i valori rilevati rientrano nei limiti stabiliti dalla legge e risultano conformi ai requisiti richiesti per l’utilizzo potabile. Alla luce di tali verifiche, l’amministrazione comunale ha quindi disposto la revoca della precedente sospensione, autorizzando la riattivazione dell’erogazione nelle tre fontane pubbliche. Il provvedimento consente così la normale ripresa del servizio nei punti di distribuzione interessati, che tornano a essere accessibili alla popolazione. Le fontanelle di via Acquedotto, via Luras e di piazza Due Palme possono dunque essere nuovamente utilizzate dai cittadini per l’approvvigionamento di acqua potabile.

L’interruzione temporanea era stata stabilita in via precauzionale, in attesa di conoscere l’esito degli accertamenti tecnici sui campioni raccolti. Con la conclusione delle analisi e la certificazione della conformità dei parametri chimici ai requisiti sanitari previsti, il Comune ha comunicato la ripresa regolare dell’erogazione e la piena fruibilità delle fonti pubbliche presenti nelle tre aree interessate.

