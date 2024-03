Il premio Plastic Free 2024 ad Aglientu: l’impegno del Comune

Comune di Aglientu e il premio tartaruga di Plastic Free.

A Milano si è svolta la prestigiosa cerimonia di premiazione dei Comuni Plastic Free 2024, premiando Aglientu tra quelli galluresi. Un evento atteso che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, attivisti ambientali e cittadini.

L’obiettivo è celebrare e riconoscere l’impegno e la determinazione dei Comuni italiani nel ridurre l’utilizzo della plastica e promuovere pratiche più sostenibili.

Quest’anno, un totale di 111 Comuni si sono aggiudicati il prestigioso riconoscimento, simboleggiato da un trofeo a forma di tartaruga, e hanno ricevuto un attestato di virtuosità che varia da 1 a 3 tartarughe, a seconda del livello di eccellenza raggiunto nelle politiche anti-plastica.

Tra i Comuni virtuosi che hanno ricevuto l’ambito premio Plastic Free, spicca anche Aglientu, un piccolo gioiello della Gallura che ha dimostrato un forte impegno nella tutela dell’ambiente e nella lotta contro l’inquinamento da plastica. La partecipazione attiva dell’ente locale, dei cittadini e dei referenti plastic free ha reso possibile questo importante traguardo, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità nella salvaguardia dell’ecosistema.

La premiazione non è solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per riflettere sulle azioni concrete messe in atto dai Comuni premiati. In particolare, Aglientu si è distinto per le numerose iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della tutela ambientale. Progetti di educazione ambientale nelle scuole, giornate di pulizia del territorio e altre manifestazioni hanno coinvolto attivamente cittadini e studenti, promuovendo una maggiore consapevolezza sui temi legati alla sostenibilità e alla riduzione dell’uso della plastica.

A ritirare il prestigioso premio a nome di Aglientu è stata l‘assessore al turismo e all’ambiente, Francesca Addis, che ha espresso grande soddisfazione e orgoglio per il riconoscimento ottenuto. Questo risultato testimonia l’impegno costante del Comune nel perseguire politiche ambientali sempre più efficaci e nel contribuire concretamente alla salvaguardia del nostro pianeta.

La cerimonia di premiazione dei Comuni Plastic Free rappresenta quindi un importante momento di celebrazione, ma anche un’occasione per rafforzare l’impegno di tutte le comunità nel combattere l’inquinamento plastico e promuovere uno stile di vita più sostenibile.

