La storia a lieto fine ad Aglientu.

Se si volesse scrivere una storia a lieto fine quella di una cagnolina e il legame indissolubile con la sua padrona Tonina Lai sarebbe perfetta. La pelosetta, una meticcia di 4 anni di nome Kora, diagnosticata come malata terminale, è riuscita a sopravvivere grazie alla professionalità di un’equipe di veterinari di Arzachena.

Lei e la sua amica umana vivono a Vignola mare, una località immersa nel verde del comune di Aglientu. Due mesi fa la cagnolina ha manifestato i sintomi di una pancreatite. Da allora, non riuscendo ad accettare la diagnosi di una ipotetica malattia terminale, è cominciata una lunga odissea presso diversi veterinari, da Santa Teresa a Sassari, ma il referto era lo stesso: “Kora non si sarebbe comunque salvata”.

Da allora la strada sembrava sempre in discesa, fino a quando Tonina, che non si è data per vinta e ha continuato a lottare per amore della sua cagnolina, non è arrivata ad Arzachena. “Dopo aver consultato diversi veterinari, che hanno comunque curato la cucciola anche se mi davano poche speranze per lei – racconta la donna -, mi sono rivolta ad una clinica di Arzachena. Là mi hanno indirizzato a fare delle ecografie a Olbia, hanno diagnosticato la malattia e sono riusciti a farla guarire. Ancora deve sottoporsi ad alcuni esami medici ma sta molto bene, grazie a loro. Per questo voglio ringraziare il dottor Marco Ratto , la dottoressa Sandra Serpi con tutta l’equipe che nella clinica di Arzachena mi hanno salvato la vita. Ringrazio anche il dottor Giovanni Piccinnu”.