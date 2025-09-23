Campagna antincendio, il Super Puma di Ala dei Sardi chiude con successo l’estate

Il bilancio del Super Puma della base di Ala dei Sardi.

Si è conclusa domenica 14 settembre la campagna antincendio 2025 del Super Puma della base di Ala dei Sardi, una delle due basi sarde che ospitano i grandi elicotteri antincendio, insieme a quella di Fenosu. Nonostante una stagione particolarmente difficile, segnata da siccità prolungata, temperature eccezionalmente elevate e giornate di forti venti estivi, la campagna si chiude con risultati di rilievo e con grande soddisfazione della comunità e dell’intero territorio.

Il bilancio della stagione

Il Super Puma, con la sua straordinaria capacità di trasportare 4.000 litri d’acqua e di portare sul fronte dell’incendio i migliori professionisti dello spegnimento, si è confermato un mezzo insostituibile. Quest’anno l’equipaggio e il personale di supporto hanno operato al completo, garantendo massima efficienza e riuscendo a spegnere sul nascere quasi tutti gli incendi sviluppatisi in Gallura e nel Sassarese, con alcune missioni anche nel sud-ovest della Sardegna. In totale, nei tre mesi di attività, sono state effettuate circa 150 ore di volo operative e oltre 40 interventi rapidi e mirati.

Un ruolo fondamentale è stato svolto dal GAUF – Gruppo di Analisi e Uso del Fuoco elitrasportato del Corpo Forestale – integrato da operatori di Forestas, finalmente operativo al completo ad Ala dei Sardi. Questo nucleo altamente specializzato, vero reparto d’élite nella lotta agli incendi boschivi, ha lavorato in stretta sinergia con il Super Puma: elitrasportato in prossimità dei roghi, ha effettuato diagnosi sul campo, fornito indicazioni tattiche e messo in atto le prime azioni di contenimento. Un modello operativo innovativo e strategico che si è dimostrato estremamente efficace.

La comunità di Ala dei Sardi, in particolare il mondo agricolo e pastorale, ha espresso grande soddisfazione e gratitudine: per la prima volta, grazie a questa sinergia di uomini e mezzi, il territorio si è sentito protetto da una delle piaghe più gravi dell’estate, gli incendi. La presenza della base, dell’elicottero e del gruppo Forestas ha rappresentato un vero presidio di sicurezza, rafforzando il senso di fiducia della popolazione.

Il bilancio della campagna 2025 è quindi più che positivo, frutto di un lavoro di squadra esemplare: piloti e personale tecnico del Super Puma, il Nucleo GAUF del Corpo Forestale con la determinante presenza degli operatori di Forestas, dirigenti, capisquadra e operai dell’Agenzia Forestas che assicurano vedette e squadre a terra. Un impegno che ha richiesto professionalità, prontezza e sacrificio, restituendo al territorio risultati concreti e tangibili.

La conclusione della campagna coincide anche con la chiusura del secondo anno di appalto del triennio 2024-2026 per il Super Puma ad Ala dei Sardi. L’auspicio, condiviso dalla comunità e dal mondo agricolo, è che l’esperienza possa essere rinnovata e potenziata negli anni a venire, capitalizzando la professionalità acquisita e i risultati straordinari ottenuti.

La popolazione di Ala dei Sardi rivolge un sentito ringraziamento alla Regione Sardegna, al Corpo Forestale, all’Agenzia Forestas e a tutte le donne e gli uomini che hanno contribuito al successo della stagione: un vero esempio di dedizione, competenza e spirito di servizio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui