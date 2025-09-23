Il campeggio è abusivo: arrivano le sanzioni per i turisti a Palau

Sanzionati turisti per campeggi abusivi a Palau.

Nemmeno con l’inizio dell’autunno non si ferma la piaga del campeggio abusivo a Palau e in tutta la Sardegna. Questo pomeriggio le forze dell’ordine hanno sanzionato diversi camper abusivi dalla rotonda di via Porto Cuncato. L’operazione è scattata nell’ambito di alcuni controlli nel territorio da parte della guardia costiera e polizia stradale.

Sono circa una decina le multe elevate contro diversi mezzi che stazionavano in aree interdette al campeggio, nonostante la presenza dei cartelli. “Un plauso agli agenti della polizia municipale e del Corpo forestale per la loro azione di contrasto al fenomeno del campeggio abusivo in aree sensibili del nostro Comune – ha dichiarato il comitato Amici di Talmone e Cala di Trana -. Mezz’ora fa, intorno alle 14:45, una pattuglia della polizia municipale ha sanzionato e allontanato un camper tedesco e tre furgoni camperizzati italiani e tedeschi che nonostante il cartello di divieto stazionavano alla rotonda di Via Porto Cuncato, a pochi metri dal mare. I proprietari di un furgone camperizzato con targa italiana stavano impunemente cucinando sotto il ginepro centrale. La dovuta e sacrosanta accoglienza al turista italiano e straniero si deve sempre accompagnare con il rispetto delle regole e la salvaguardia del nostro territorio. Grazie agenti per il vostro impegno e il vostro lavoro”.

