Due giovani accusati senza prove ad Alà dei Sardi.

Ad Alà dei Sardi è capitata una vicenda che ha coinvolto due giovani del paese, accusati e finiti a processo per intuito degli inquirenti, ma senza prove. Una vicenda che ricorda situazioni di tempi lontani.

Tutto è nato nel 2018, quando in un casolare nelle campagne del paese fu commesso un furto. Rubati tre rotoli di rete da recinzione, tre bidoni di gasolio da 25 una accetta. E alcuni altri oggetti utilizzati per il lavoro nella campagna.

In paese in quel periodo si svolsero altri furti, di cui non sono individuati i colpevoli. Alcune considerazioni investigative avevano portato i carabinieri a indicare i due ragazzi come possibili autori dei furti. Nessuna prova in particolare a loro carico. Soltanto, come affermato da un carabiniere sentito durante il processo, individuati durante le indagini “per intuito“.

Come si legge su La Nuova Sardegna il Pm per i due ragazzi aveva chiesto due anni di reclusione. Ma il giudice del tribunale di Sassari, non convinto oltre ogni ragionevole dubbio dall’intuito degli inquirenti, ha deciso di assolvere i due ragazzi per non aver commesso il fatto.

