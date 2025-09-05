Un incendio brucia le campagne di Alà dei Sardi

Grosso incendio nelle campagne di Alà dei Sardi.

Questo pomeriggio, nelle campagne di Alà dei Sardi, è scoppiato un grosso incendio. Stando alle prime informazioni le fiamme hanno percorso una superficie di circa 5 ettari di area boscata. Il rogo, in località Presinsainu ha richiesto l’intervento del personale della Stazione del Corpo forestale di Buddusò, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri Superpuma provenienti dalle basi CFVA di Alà dei Sardi e Fenosu e dall’elicottero della base di Anela.

Sul posto sono intervenute due squadre Agenzia Forestas dei cantieri di Alà dei Sardi ‘Coiluna’ e ‘Terranova’, una squadra dei Barracelli di Alà dei Sardi, una squadra dei Volontari di Alà dei Sardi, una squadra dei Vigili del Fuoco di Ozieri.

