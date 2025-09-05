Tuffo negli anni ’70 con il raduno di furgoncini Volkswagen a La Maddalena

Il raduno di furgoncini Volkswagen T2 a La Maddalena.
Curiosità a La Maddalena per un evento che ha riunito appassionati di motori d’epoca. Il 5 settembre, in località La Ricciolina, nei pressi dello stadio comunale, ha sfilato un raduno di furgoncini Volkswagen. Queste auto colorate e buffe sono state un vero cult negli anni ’70 e venivano usate anche per lunghi viaggi.
Sono stati sopratutto i giovani dell’epoca ad amarli e divennero simbolo degli anni degli hippie. Ancora oggi attraggono tantissime persone ed è stato realizzato un nuovo modello ispirato a queste iconiche auto. La sfilata dei colorati furgoncini Volkswagen T2 ha incuriosito tantissimi passanti che hanno filmato e scattato numerose foto. Tra questi anche un’ambulanza d’epoca dello stesso modello. Una giornata che ha reso la città molto vivace in un pomeriggio di fine estate.