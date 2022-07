Il miele dell’azienda Le tre gocce d’oro.

L’azienda a conduzione familiare Le tre gocce d’oro di Maria Lucia Mustazzu nasce nel 2008 in Sardegna, ad Alà dei Sardi. Si occupa di produzione, confezionamento e vendita di miele 100% sardo.

“Ci siamo aggiudicati – raccontano Luigi e Lucia – il primo posto eccellenza sarda al concorso Sardinia food Awards nel luglio 2020. Sempre nello stesso anno, a settembre, 1 goccia d’oro e, nel 2021, 2 gocce d’oro al concorso denominato Le tre gocce d’oro – Grandi Mieli d’ Italia. Una gran bella soddisfazione“.

“L’ape è la nostra alleata, la nostra socia in affari, ed ora vi racconteremo delle api, dell’apicoltura, del miele”, esordisce Maria Lucia che ha fatto diventare nomade il suo miele, protagonista indiscusso dei banchetti dei mercati 100% sardi. Il suo progetto ha preso vita da qualche anno, i vasetti racchiudono l’intero ciclo di vita del miele. Recentemente, ha proposto, in collaborazione con l’Associazione locale Andamentas – Alà trekking, un laboratorio didattico che mostra, ai partecipanti, le fasi di lavorazione del prodotto, rientrato dalle zone di riproduzione.

Suo marito Luigi, braccio operativo dell’azienda, si prende cura delle sue arnie, delle sue api e del prodotto che prende vita. L’arnia è come un’azienda multifunzionale a tutti gli effetti. Quello che si produce non è solo il miele, ma anche la pappa reale, la cera, il propoli e il veleno. Si, avete letto bene, il veleno.

“Il veleno d’ape è una particolare sostanza prodotta dalle api come meccanismo di autodifesa, quando sentendosi in pericolo, estraggono il pungiglione – spiega Luigi – e viene utilizzato in molti campi, uno di questi è proprio quello della dermatologia e della cosmetica. Le api sono insetti impollinatori e produttori, sono impegnate in un lavoro costante di trasformazione delle sostanze. Il miele ha numerose sostanze benefiche per il nostro corpo”.

La produzione di miele è un’attività molto scrupolosa e viene svolta in percentuale molto ampia da apicoltori professionisti, come Luigi. Le api, sono sentinelle degli equilibri ecologici e il miele, rappresenta l’oro giallo del nostro amato territorio. È uno strumento di valorizzazione del territorio.

“Incontrare un apicoltore professionista significa accedere ad un mondo di conoscenza del territorio, della sua flora e dei cicli stagionali. Significa lavorare nel mondo della biodiversità e dell’ecosistema naturale, perché – aggiunge Luigi – grazie alle api avviene l’impollinazione di circa 400 diversi tipi di piante, alcune delle quali fondamentali per l’agricoltura”.

“Il miele è un prodotto autentico e la sua produzione – ricordano Lucia e Luigi – dipende dalla stagionalità: ecco perché, l’azienda apistica a conduzione familiare Le tre gocce d’oro di Maria Lucia Mustazzu non solo commercializza ma alimenta e nutre la concezione che il suo cliente non sia un semplice consumatore. È un soggetto attivo e partecipativo, che contribuisce al benessere e alla salvaguardia del territorio e dell’identità. E della tradizione, perché Luigi e Lucia, lavorano con sacrificio per tramandare ai loro bimbi conoscenza e laboriosità”.