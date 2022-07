Resta in carcere l’imprenditore del Geovillage, Gavino Docche.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Tempio ha respinto la richiesta di scarcerazione di Gavino Docche, arrestato la scorsa settimana a Olbia. L’accusa, che ha portato la Guardia di Finanza ad eseguire l’ordine di custodia cautelare, è quella di bancarotta fraudolenta aggravata, falso in bilancio e mancato versamento delle ritenute d’acconto.

Durante l’interrogatorio di garanzia, l’imprenditore del Geovillage si era avvalso della facoltà di non rispondere, ma aveva rilasciato alcune dichiarazioni spontanee. In tali affermazioni ha rimarcato di non aver avuto alcun ruolo nelle società incriminate dall’ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Tempio Pausania.