La Giornata della Protezione civile ad Alà dei Sardi.

Una mattinata all’insegna del divertimento, ma anche della formazione e della prevenzione. Si è svolta ieri in località Terranova ad Alà dei Sardi la Giornata della Protezione Civile, alla quale ha presenziato anche il direttore generale Antonio Pasquale Belloi. “È stata una giornata importante – commenta lo stesso Belloi -. Ho aderito con grande piacere, perché è importante divulgare ai giovani le buone abitudini e quelle di comportamento“.

Erano 140 i ragazzini delle scuole medie di Alà dei sardi accompagnati dai loro insegnanti, che hanno partecipato con grande entusiasmo all’iniziativa promossa dalla parrocchia e dal comune. “Ai ragazzi abbiamo mostrato come si utilizzano i mezzi per spegnimento degli incendi, come ci si veste, come si utilizzano i dispositivi di protezione – prosegue Belloi -. Abbiamo fatto provare loro attività soft, simpatiche, che ci hanno al contempo permesso di insegnare ai giovani a rispettare la natura e segnalare i principi di incendio al 1515, il numero del corpo forestale di vigilanza ambientale. Abbiamo poi consegnato loro i gadgets della Protezione Civile, i cappellini e le agende nelle quali gli studenti scriveranno dei temi, che verranno poi selezionati ed esposti nel sito della Regione Sardegna”.

Non sarà l’unica occasione di formazione. Altre iniziative di questo tipo verranno portate avanti nel corso della settimana della Protezione Civile ad ottobre. “Abbiamo mostrato ai nostri ragazzi come gli uomini della Protezione Civile di Alà dei sardi, che ieri erano oltre quaranta presenti alla manifestazione, come questi ultimi intervengono con l’elicottero, i mezzi, la campagna antincendio e la macchina organizzativa”, dice il sindaco di Alà dei sardi, Francesco Ledda, che ha partecipato all’iniziativa. Erano presenti all’iniziativa anche il direttore del presidio di Forestas dottoressa Valentina Arghittu, il colonnello Giovanni Tesei del corpo forestale di Sassari, il capitano dei carabinieri di Ozieri Andrea Asuni, il sindaco di Buddusò Massimo Satta.

