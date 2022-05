I servizi del nuovo resort di Baia Sardinia.

Il nuovo resort 7Pines sceglie Pasquale D’Ambrosio, chef di origini campane che oltre a un ottimo curriculum vanta anche la partecipazione a diversi programmi televisivi. Aprirà il 16 luglio a due passi dalla

Costa Smeralda, mettendo così al centro della vacanza un’offerta gastronomica diversificata che consente agli ospiti di sentirsi rilassati e liberi di godersi il resort in ogni momento della giornata.

Al Capogiro, il ristorante fine dining aperto anche agli ospiti esterni con vista mozzafiato sul mare, lo chef propone una cucina mediterranea con forti richiami alla tradizione gastronomica dell’Isola. “In Sardegna porto una cucina sostenibile – fa sapere l’Exclusive chef D’Ambrosio -, sensibile agli sprechi e rispettosa di un territorio che offre una varietà di ingredienti di qualità. Nei nostri piatti li presenteremo con tocco contemporaneo e grande attenzione all’estetica”.

Nei piatti prevale l’uso di materie prime di stagione e tecniche di cottura adatte a conservarne la freschezza, sapori e qualità, come la triglia in crosta di filindeu, pesto di melanzane e mandorle, maionese di lentisco e polvere di erbaceo marino. Lo stesso che si trova al ristorante Spazio, affacciato su una spettacolare piscina. Qui la proposta varia dai crudi di pesce locale alle insalate pokè con un angolo tutto dedicato alla Sardegna e ai suoi simboli gastronomici: i culurgiones.

Per chi ama mangiare a due passi dal mare c’è il Cone Club, il beach club del resort che è aperto dall’ora di pranzo fino a tarda sera, direttamente accessibile via terra o tramite molo privato. Esso combina la vita da spiaggia, musica e nightlife con la cucina cosmopolita dello chef stellato Tohru Nakamura.



L’House Bar è un’altra novità targata 7Pines. Gli ospiti hanno a disposizione un angolo bar con ingredienti,strumenti e ricette per realizzare cocktail a regola d’arte,da accompagnare

all’Home Delivery studiato dallo chef Pasquale D’Ambrosio:un servizio innovativo di room

service smart ed ecosostenibile per un’esperienza gourmet nella privacy della propria camera.