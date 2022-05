Calcio, l’Ilvamaddalena torna in serie D dopo 26 anni: “Impresa storica”

Lo zero a zero con la Ferrini Cagliari è bastato per la matematica promozione.

L’Ilvamaddalena pareggia 0 a 0 con la Ferrini Cagliari e sale a quota 73 punti, ottenendo la vittoria del campionato di Eccellenza e di conseguenza tornando dopo 26 anni in serie D.

“E’ stata una stagione di sofferenza e di entusiasmo eccezionale – le parole a caldo del mister Sandro Acciaro -. Il merito è di questi ragazzi che hanno avuto una grande energia, una grande forza e con pieno merito hanno ottenuto un risultato eccezionale . Un’impresa storica. Un traguardo non preventivato ma meritato sul campo, il campo ha dimostrato che questa squadra ha valore. Grande Ilvamaddalena, la società, lo staff tecnico, tutti i ragazzi e tutto il pubblico che ci ha sempre sostenuti, come oggi. Grazie a tutti per questa immensa soddisfazione“.