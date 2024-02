All’ingresso di Abbiadori arrivano i marciapiedi, i lavori da 137mila euro

Lavori per realizzare i marciapiedi ad Abbiadori.

L’ingresso di Abbiadori diventa sicuro con i nuovi marciapiedi. Il Comune di Arzachena ha annunciato l’importante intervento da 137mila euro che permetterà di collegare il campo di calcio con il centro abitato della frazione.

I lavori per i marciapiedi, in fase di realizzazione, sono un’iniziativa promossa dall’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni di Arzachena, Massimo Azzena. L’amministrazione comunale ha mostrato i rendering di come apparirà l’ingresso della frazione. L’intervento include la realizzazione muro di sostegno e 150 metri marciapiede. Inoltre, nell’area sono previsti i lavori di illuminazione pubblica.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui