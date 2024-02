Sei donne per attirare l’attenzione, la ricetta del candidato in Gallura

Donne discinte per attirare l’attenzione del pubblico, è la strategia descritta in un messaggio audio da un candidato in Gallura. Non solo pale eoliche, sanità e trasporti sono al centro del dibattito politico per le Regionali in Sardegna. Da giorni circola nei telefoni un messaggio vocale di Whatsapp che scatena diverse reazioni, tra il divertito e l’inorridito.

Un candidato nel collegio della Gallura spiega il sistema adottato per attirare l’attenzione del pubblico durante gli appuntamenti. Per il voto alle Regionali c’è la doppia preferenza di genere, ma c’è chi al ticket con una candidata ha preferito l’esibizione di una mezza dozzina di comparse. “Sto facendo questa campagna elettorale in modo molto diverso dal solito – rivela al suo interlocutore -. Ho sei donne molto belle che mi sostengono durante i miei incontri con le persone”. Il candidato rivela la funzione primaria della cornice rispetto ai contenuti da proporre. “Se ti presenti da solo, sei un cane bastonato che parla – ammette -. Invece con queste sei miei amiche, molto belle… Due sono vestite in pantaloni in pelle e stivali, due in minigonna e due leopardate, con delle camicie belle aperte che fanno un bel vedere”.

Sono tante le tecniche utilizzate per tenere alta l’attenzione dei presenti durante un discorso pubblico. L’aspirante consigliere regionale ne ha trovato una che nulla a che vedere con la proposta politica o il programma elettorale. Lui viene ascoltato e gli altri, in base a ciò che racconta, si portano dietro bei ricordi. “La gente trova l’attrazione durante i miei discorsi, seguono fino all’ultima virgola – spiega -. Ho fatto un incontro dove penso che qualcuno è tornato a casa e ha messo incinta la moglie“.

