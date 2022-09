Abbiadori: acqua, luce e fogne passano al Comune di Arzachena

Il Comune di Arzachena prende in carico Abbiadori.

Il Comune di Arzachena ha preso in carico le opere di urbanizzazione primaria completate nell’ambito del piano di lottizzazione del borgo di Abbiadori. I certificati di collaudo della rete idrica, delle acque bianche e fognaria, e dell’impianto di illuminazione pubblica sono stati trasmessi all’Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata comunale dagli ingegneri incaricati e acquisiti definitivamente dall’Ente che, da ora in avanti, avrà le competenze nella gestione delle infrastrutture nel borgo. Fondamentale è stato il dialogo costante in questi anni tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti del Consorzio di Abbiadori per giungere a un accordo sul completamento dell’area.

“Un grande lavoro portato avanti dagli uffici comunali e in continuità amministrativa con la collega Claudia Giagoni, ex delegata al Governo del territorio. Il Consorzio di Abbiadori aspettava da troppi anni il completamento di questo iter, la cui convenzione di lottizzazione risale al 1995 su un’area di circa 41 ettari in cui ricadono abitazioni private, aree servizi, attività commerciali – spiega Alessandro Malu, assessore all’Urbanistica e Demanio -. Il borgo, crocevia lungo le strade per la Costa Smeralda, rappresenta un punto strategico di Arzachena che merita servizi di alto livello e una presenza costante dell’amministrazione pubblica. Il prossimo passaggio sarà la verifica dello stato di attuazione della rete stradale e dei parcheggi al fine di acquisire anche queste opere tra quelle di competenza dell’ente”.