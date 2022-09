“Vertenza Gallura”, autunno caldo con le mobilitazioni di Cgil, Cisl e Uil

I sindacati Cgil, Cisl e Uil annunciano mobilitazioni per la “vertenza Gallura”

Si prospetta un autunno caldo con la “vertenza Gallura”: Cgil, Cisl e Uil annunciano una serie di mobilitazioni. Le tre sigle sindacali presenteranno il calendario di iniziative durante una conferenza stampa che si terrà venerdì 9 settembre alle 16 nell’ex Aula consiliare dell’ex Provincia Olbia-Tempio. “Il sindacato confederale gallurese intende rilanciare la ‘vertenza Gallura’ – si legge in una nota -. In tale occasione indicherà un percorso di mobilitazioni per riportare all’attenzione dell’opinione pubblica le priorità per lo sviluppo del territorio“. A dare l’appuntamento sono i tre segretari per la Gallura: Luisa Di Lorenzo della Cgil, Mirko Idili della Cisl e Daniel Deiana della Uil.