L’addio a Giovanna Maria Pileri.

Giovanna Maria Pileri, l’anziana di Arzachena che aveva quasi 102 anni, è scomparsa ieri in Lombardia. Per anni, soprattutto in giovinezza, lavorava nei campi. Successivamente, quando si è trasferita in Toscana, a Poggibonsi, ha continuato a dedicarsi al lavoro manuale. Insomma, una donna instancabile, che nata nel 1922 ha superato il secolo di vita rimanendo sempre attiva.

Nei suoi ricordi la Costa Smeralda, che ha dovuto lasciare nel 1962 per trasferirsi in Toscana. Nel 1969, nonna Giovanna Maria si spostò in provincia di Varese, ad Albizzate, e successivamente a Busto Arsizio, dove lavorò come portinaia. In seguito, si era trasferita in un altro edificio a Busto Arsizio e infine a Borsano. La nonnina lascia due figli, tre nipoti di 31, 46 e 47 anni e una pronipote di 9.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui