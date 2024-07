La squisita pizza di Sophia Loren apre a Baja Sardinia

La pizza di Sophia Loren apre a Baja Sardinia.

Sophia Loren Original Italian Pizza si espande in Costa Smeralda, collaborando con Phi Beach a Baja Sardinia dal 14 luglio. Il ristorante, ispirato alla celebre attrice napoletana, offrirà pizza e fritti in un’ambientazione esclusiva.

La presenza della catena, già consolidata in città italiane come Milano, Firenze, Bari e Roma, si espanderà ulteriormente con aperture previste a Ventimiglia nel 2025 e in luoghi turistici come Spalato, Croazia. Inoltre, sono programmati nuovi ristoranti in Giappone e Hong Kong, evidenziando una crescente espansione internazionale.

