Il commercialista Marcetti presidente del Rotary di Olbia

Il nuovo presidente del Rotary Club di Olbia è Francesco Marcetti.

Venerdì scorso si è tenuta la cerimonia del 36esimo passaggio della Campana del Rotary Club Olbia. L’evento ha visto la partecipazione di autorità, numerosi ospiti, rappresentanti dei vari Rotary Club della Gallura e soci dello storico Rotary Club di Olbia.

Durante la cerimonia, Francesco Marcetti è stato nominato nuovo presidente del club. Quest’ultimo ha presentato il nuovo direttivo, che include Massimo Putzu come vicepresidente, Giovanni Degortes come segretario generale e Pasquale Ambrosio come tesoriere. I consiglieri sono Marco Salvagno, Carlo Carteri e Flavio Manunza. Antonio Barabino è stato nominato presidente della Commissione Effettivo, Stefano Schirru presidente della Commissione Fondazione Rotary e Maria Grazia Achena prefetto.

Il Rotary Club Olbia continua a concentrare le sue attività su progetti di service sociale, operando con un forte senso civico nei settori della cultura, della scienza, dell’arte e dell’ambiente.

