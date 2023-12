L’addio a Battista Ragnedda ad Arzachena.

La città di Arzachena e l’intera Gallura sono addolorate per la recente scomparsa dell’imprenditore Battista Ragnedda, avvenuta all’età di 98 anni. Con una lunga carriera come facoltoso proprietario terriero, Ragnedda è stato noto per la sua fervente dedizione al settore turistico. La triste notizia è stata comunicata dai suoi figli Nicola, Mario, Raimondo, Paola, Antonello e Adriana.

I funerali sono programmati per lunedì 18 dicembre, alle ore 15, nella chiesa di Baja Sardinia, con partenza dalla sua residenza. La comunità si unisce nel ricordo di questo illustre imprenditore, riconoscendo il suo impegno nel campo turistico e il lascito che ha lasciato nella regione.

Il necrologio.